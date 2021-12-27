В Кузбассе суд назначил условный срок виновнику смертельного ДТП

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Беловский городской суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 23-летнего парня, по вине которого в ДТП погиб его друг. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Трагический инцидент произошел летом 2017 года. Один из юношей взял у отца без спроса автомобиль «Хонда» и вместе с друзьями поехал кататься. За руль сел обвиняемый, который был не трезв и не умел водить. Он едва не столкнулся с другим автомобилем, затем чуть не сбил пешехода, после чего друзья попросили его остановиться, но тот лишь увеличил скорость. В результате на улице Аэродромной юноша выехал на встречную полосу, чтобы обогнать автомобиль, который поворачивал налево. Чтобы уйти от столкновения с ним, молодой человек резко вывернул руль в сторону, машина вылетела в кювет и опрокинулась. В результате ДТП двое пассажиров получили травмы, а один - тот, чьему отцу принадлежала машина - скончался. Сам виновник ДТП стал инвалидом.

Суд признал жителя Белова виновным и, учитывая его состояние здоровья, приговорил к трем годам лишения свободы условно. Кроме того, молодого мужчину обязали выплатить родственникам погибшего 300 000 рублей в качестве компенсации за моральный вред и возместить затраты на погребение в размере 80 900 рублей.