Юного кузбассовца отправили в колонию за интимную переписку с 10-летней девочкой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе 18-летний парень признан виновным в насильственных преступлениях сексуального характера в отношении девочки. Об этом сообщает Следком по Кемеровской области.

Юный кузбассовец в соцсети переписывался с 10-летней девочкой из другого региона. Он точно знал ее возраст, но общался с ребенком на интимные темы и отправлял свои соответствующие фотографии. Осенью 2020 года полиция выявила деятельность 18-летнего жителя. Он сотрудничал со следствием и признал вину.

Ему провели психолого-психиатрическую экспертизу, которая уставила, что парень отдавал отчет своим действиям и не имеет психических заболеваний. Суд приговорил молодого человека к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.