Мэрия Кемерова назвала место для строительства аквапарка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители областного центра не первый год ждут, когда же в городе появится аквапарк. Об этом кемеровчане пишут в соцсетях губернатора Кузбасса.

Мэрия Кемерова рассказала, что застройщик уже дважды обращался с заявлением о выдаче разрешения на строительство объекта, но в результате рассмотрения документов в них выявили замечания, которые послужили причиной отказа.

Власти уточнили, что после устранения замечаний застройщик может вновь обраться. Однако он до сих пор этого не сделал. Кроме того, уже определили место, где может появиться аквапарк. Он будет находиться северо-западнее пересечения проспекта Притомского и бульвара Строителей.