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Общество28 декабря 2021 3:33

В Новокузнецке на Крещение будут организованы три купели

Кузбассовцы смогут окунуться в воду
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Новокузнецке на Крещение будут организованы три купели.

В Новокузнецке на Крещение будут организованы три купели.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Новокузнецка определила места для купелей на Крещение. В южной столице Кузбасса в этом январе их будет три.

Крещенские купели организуют на реке Томь (ТУ «Абагур»), на Запсибовских карьерах, в районе пляжной территории «Нептун» в Заводском районе и на реке Кондома - в парке «Водный» Центрального района. Уже начали подготовительные работы в местах, где организуют купели.

Отметим, что в прошлое Крещение была доступна всего одна купель - в Абагуре.