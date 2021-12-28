В Новокузнецке на Крещение будут организованы три купели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Новокузнецка определила места для купелей на Крещение. В южной столице Кузбасса в этом январе их будет три.

Крещенские купели организуют на реке Томь (ТУ «Абагур»), на Запсибовских карьерах, в районе пляжной территории «Нептун» в Заводском районе и на реке Кондома - в парке «Водный» Центрального района. Уже начали подготовительные работы в местах, где организуют купели.

Отметим, что в прошлое Крещение была доступна всего одна купель - в Абагуре.