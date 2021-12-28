СК и военная прокуратура проверят факты вымогательства денег у военных в Юрге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Следственный комитет России и военную прокуратуру предоставят факты вымогательства денег у юргинских солдат. Соответствующие сведения намерен передать член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Виктор Баранец.

- Это же просто беспредел. Такое впечатление, что в Юрге вообще нет власти, а в военном гарнизоне главенствует мафия, - рассказал Виктор Баранец в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Представители местного криминалитета вымогают деньги с солдат, а также с офицеров и ветеранов боевых действий в Сирии, «зарабатывая» в месяц на военнослужащих порядка 300-400 тысяч рублей. Глава ассоциации «Комитет солдатских матерей» Светлана Голуб рассказала, что в ход идут запугивания, а тем же, кто решается дать отпор, грозят расправой.