Глава Новокузнецка рассказал о работе общественного транспорта на время новогодних каникул

В период новогодних праздников общественный транспорт в Новокузнецке будет работать по графику выходного дня, а 31 декабря - по графику буднего дня. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Фото: Сергей Кузнецов / Instagram

В ночь с 31 декабря на 1 января будут выделены дополнительные автобусы, которые развезут жителей по разным районам города. Это маршруты: №: 27 «Челюскина - ТРЦ «Планета»/ТРЦ «Планета» - Челюскина», № 345 «Абашево - Трест КМС/Трест КМС - Абашево» (от остановки «Сити Молл»), № 87 «ТЦ «Лента» (ул. Светлая) - Абашево/Абашево - ТЦ «Лента» (ул. Светлая)» (от остановки «Сити Молл»), № 87 «ТЦ «Лента» (ул. Светлая) - Абашево/Абашево - ТЦ «Лента» (ул. Светлая)» (от остановки «Сити Молл»).

Кроме того, дополнительные автобусы запустят в городе в Рождественскую ночь. Общественный транспорт увезет прихожан по окончанию праздничной службы от Храма Архистратига Михаила, Собора Рождества Христова, Спасо-Преображенского Собора.

Узнать более подробную информацию о работе транспорта по телефону горячей линии МКУ ЦДС 740-195 и 8-800-600-4770 (звонок по России бесплатный).