Кемеровчане возмутились ростом цен на рыбные консервы

Житель Кемерова пожаловался на сильный рост цены на сайру. Мужчина опубликовал в соцсетях снимок, на котором видно, что рыбные консервы стоят 199 рублей 99 копеек за банку.

- Это ужас! Откуда такие цены? - написал автор фото.

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

В комментариях пользователи отметили, что стоит дорога сайра именно этого производителя, так как очень качественная, но при этом согласились, что цены на консервы значительно выросли.

- Цена последнее полгода точно на эти консервы взлетает так, будто в космос собрались, - написала в комментариях горожанка.

- К сожалению цены стали заоблачные: 245 гр сайры = 200 рублей. За год с 75-85 рублей до 200 рублей [выросли цены]. Зарплата и пенсия так бы росла. Магазины пора переименовывать в «музеи», пришел, посмотрел, ушел, - написал один из кемеровчан.

Другие пользователи отметили, что автор поста, видимо, еще не ходил в магазин за яйцами, так как на них цены также выросли.