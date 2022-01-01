В кузбасском городе сгорела елка в канун Нового года

Пострадавшее от пламени деревце осталось стоять в снежном городке. Фото: группа "Подслушано в Березовском", Вконтакте.

В снежном городке города Березовский Кемеровской области сгорела елка. Прямо в канун Нового года. Пламя на лесной красавице поселка шахты «Южная» вспыхнуло примерно за полтора часа до полуночи, фотографии с места происшествия очевидцы выложили в соцсети.

В МЧС города «КП»-Кемерово» сообщили, что сигнал о происшествии поступил в 22.25. К моменту приезда пожарных елка уже потухла. От огня пострадала верхняя часть дерева - примерно метр-полтора метра от макушки.

Тем временем, мнения горожан по причинам возгорания разделились: одни начали обвинять в случившемся подростков, другие - предполагали, что елка вспыхнула из-за короткого замыкания в гирлянде.

Один из горожан Александр Сизиков сообщил, что он был свидетелем того, как пламя вспыхнуло на макушке елки, и подростков возле нее не наблюдалось. В ответ на что пользователи принялись активно шутить: мол, елочка не очень, вот и решила самоликвидироваться.

- Сгорела со стыда, - этот комментарий набрал наибольшее количество лайков.

Кстати, это не первое ЧП с новогодними елками в Кузбассе: пять лет назад сильным ветром снесло главную городскую елку Мариинска. Момент падения попал на видео и об этом происшествии узнал весь мир, после того как о нем написало британское издание Daily Mail. и