В Кузбассе проезд на городском транспорте подорожает до 30 рублей

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В Кузбассе повышают проезд на городском транспорте. Постановление об изменении тарифов на перевозки пассажиров Региональной энергетической комиссии, которая отвечает за все тарифы области, было опубликовано 30 декабря 2021 года. Новые тарифы едины для всей Кемеровской области

Таким образом, с 15 января 2021 года одна поездка на автобусе, трамвае, троллейбусе, обойдется кузбассовцам в 25 рублей при оплате безналичным расчетом, и в 30 рублей — при оплате «живыми деньгами».

Для школьников и студентов в зависимости от способа оплаты цена одной поездки составит 14 и 18 рублей, для пенсионеров — 12 и 15 рублей.

Напомним, последний раз стоимость проезда в Кузбассе повышалась в декабре 2018 года.