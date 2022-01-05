Кузбасский врач дал советы по физической нагрузке в новогодние каникулы

Во время праздников важно заниматься физической активностью, самым доступным видом спорта является обычная ходьба. Об этом рассказал главный врач Кузбасского клинического центра лечебной физкультуры и спортивной медицины Вадим Медведев.

По мнению медика, физические нагрузки в каникулы должны быть обязательными. Он посоветовал заниматься спортом хотя бы по 15 минут в день и больше времени проводить на свежем воздухе.

Тем, кто до праздников ходил на тренировки, не стоит пропускать их во время каникул. А тем, кто решил заняться спортом с нового года, медик рекомендовал выбирать умеренные нагрузки.

По словам Вадима Медведева, в праздники на занятия можно ходить в любое время дня. Однако если спорт бодрит, то лучше им заниматься в первой половине, если утомляет - то в вечернее время.

- Главное, помните, что если вы поели тяжелую пищу, то должно пройти не менее двух часов до тренировки, - отметил врач.

Он также посоветовал кузбассовцам соблюдать режим сна и не пытаться выспаться на год вперед. Все это поможет укрепить здоровья и легче вернуться к привычному режиму после длинных каникул.