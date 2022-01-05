В Кемерове из-за большого потока отдыхающих изменят схему въезда и выезда с парковки Соснового бора

Фото: пресс-служба администрации Кемерова

С завтрашнего дня в Кемерове временно изменится схема въезда и выезда с парковки Соснового бора. Об этом сообщила пресс-службе городской администрации.

В новогодние каникулы большое количество кемеровчан приезжает в Рудничный бор, чтобы покататься на лыжах или просто погулять. Из-за большого потока людей машины часто не могут разъехаться на парковке и подъезде к ней.

- Чтобы сделать въезд на парковку и выезд с нее удобнее, специалисты городского Центра организации дорожного движения установят временные дорожные знаки, - сообщили в мэрии.

По новой схеме въезд на парковку Рудничного бора будет разрешен только с улицы Терешковой, а выезд - только через улицу Волкова на проспект Шахтеров.

Такая схема движения будет действовать с 8.00 6 января и до 20.00 9 января.