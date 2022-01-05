+6 градусов: в Кузбассе зафиксировали плюсовую температуру

Завтра днем в Кузбассе ожидается -6...-11 градусов Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

За прошедшие сутки в Кузбассе была зафиксирована плюсовая температура. Об этом сообщили в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Днем 4 января температура воздуха по области составила 0... -6 градусов, а по северо-востоку потеплело до +1... +6 градусов. Ночью столбики термометров показывали -2... -10 градусов, по югу -13... -23 градусов. При этом в Кузбассе отмечался небольшой снег интенсивностью до 2 мм за 12 часов, ветер усиливался до 10-14 метров в секунду.

Согласно прогнозам Кемеровского гидрометцентра, завтра, 6 января, в регионе будет облачно с прояснениями, также ожидается умеренный снег и небольшой снег. Ночью температура воздуха составит -8.. .-13, днем -6... -11 градусов. Ветер будет юго-западный с порывами до 14 метров в секунду.