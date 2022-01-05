Глава Кемерова показал, как проводит новогодние каникулы

Фото: Илья Середюк / Instagram

Глава Кемерова Илья Середюк показал, как у него проходят новогодние каникулы - он опубликовал в Instagram фото и видео со своего отдыха.

Судя по снимкам, мэр проводит праздники на природе вдали от города.

Фото: Илья Середюк / Instagram

- В гостях на таежной пасеке, - подписал он снимки.

На кадрах видна заимка, ее окрестности, а также обед главы города - он состоит из котлет и жареной картошки с луком.

- Готовим обед мужской компанией, - написал Илья Середюк.

Фото: Илья Середюк / Instagram

В комментариях пользователи восхитились красотами природы, а также отметили, что готовящийся обед выглядит очень аппетитно.

«Как же захотелось жареной картошки», «Пойду тоже фарш размораживать!» – написали горожане. Еще один пользователь поинтересовался у мэра, из чего состоит фарш, на что Илья Середюк ответил: «Фарш с мясом и луком. Без манки и батона».