Глава Кемерова показал, как проводит новогодние каникулы

Фото: Илья Середюк / Instagram
Глава Кемерова Илья Середюк показал, как у него проходят новогодние каникулы - он опубликовал в Instagram фото и видео со своего отдыха.
Судя по снимкам, мэр проводит праздники на природе вдали от города.
Фото: Илья Середюк / Instagram
- В гостях на таежной пасеке, - подписал он снимки.
На кадрах видна заимка, ее окрестности, а также обед главы города - он состоит из котлет и жареной картошки с луком.
- Готовим обед мужской компанией, - написал Илья Середюк.
Фото: Илья Середюк / Instagram
В комментариях пользователи восхитились красотами природы, а также отметили, что готовящийся обед выглядит очень аппетитно.
«Как же захотелось жареной картошки», «Пойду тоже фарш размораживать!» – написали горожане. Еще один пользователь поинтересовался у мэра, из чего состоит фарш, на что Илья Середюк ответил: «Фарш с мясом и луком. Без манки и батона».