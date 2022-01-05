Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-1°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 января 2022 9:36

В Кемерове до Кировского района пустят дополнительные автобусы

Анастасия СЕРГЕЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Дополнительно пассажиров будут перевозить еще 13 машин большой вместимости

Дополнительно пассажиров будут перевозить еще 13 машин большой вместимости

Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

В Кемерове по маршруту № 51 дополнительно пустят еще 13 автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в среду, 5 января.

Ранее горожане пожаловались в соцсетях, что в праздничные дни в Кировский район стали плохо ходить маршрутки. Пассажирам приходится по 40 минут дожидаться общественного транспорта.

В мэрии объяснили сорванные рейсы отсутствием тахографов в маршрутках. Этими приборами, предназначенными для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей, городской пассажирский транспорт должен быть оснащен с 1 января 2022 года. Однако не все частники выполнили данное требование.

- Не все частные перевозчики в Кемерове установили на свои автобусы тахографы. Именно с этим обстоятельством, а не с транспортной модернизацией, связан невыпуск на линию части маршрутных такси в Кировском районе, - сообщили в администрации.

Вместо маршруток на линию выпустят муниципальные автобусы. В праздничные дни количество автобусов на маршруте № 51 возрастет на 13 единиц. С 10 января, когда основная масса людей начнет ездить на работу, число таких автобусов может быть увеличено.

Отмечается, что к перевозчикам, которые сорвали рейсы, будут применены меры в соответствии с законодательством РФ.