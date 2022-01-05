В Кемерове до Кировского района пустят дополнительные автобусы

Дополнительно пассажиров будут перевозить еще 13 машин большой вместимости Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

В Кемерове по маршруту № 51 дополнительно пустят еще 13 автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в среду, 5 января.

Ранее горожане пожаловались в соцсетях, что в праздничные дни в Кировский район стали плохо ходить маршрутки. Пассажирам приходится по 40 минут дожидаться общественного транспорта.

В мэрии объяснили сорванные рейсы отсутствием тахографов в маршрутках. Этими приборами, предназначенными для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей, городской пассажирский транспорт должен быть оснащен с 1 января 2022 года. Однако не все частники выполнили данное требование.

- Не все частные перевозчики в Кемерове установили на свои автобусы тахографы. Именно с этим обстоятельством, а не с транспортной модернизацией, связан невыпуск на линию части маршрутных такси в Кировском районе, - сообщили в администрации.

Вместо маршруток на линию выпустят муниципальные автобусы. В праздничные дни количество автобусов на маршруте № 51 возрастет на 13 единиц. С 10 января, когда основная масса людей начнет ездить на работу, число таких автобусов может быть увеличено.

Отмечается, что к перевозчикам, которые сорвали рейсы, будут применены меры в соответствии с законодательством РФ.