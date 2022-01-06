Мошенники «развели» на 300 тысяч рублей новокузнечанку, желавшую заработать в интернете

Архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

54-летняя жительница Новокузнецка планировала заработать на акциях, но столкнулась с аферистами и потеряла более 300 000 рублей. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Женщина наткнулась в интернете на сайт брокерской компании, торгующей акциями крупного предприятия. Она внесла вступительный взнос в размере 18 000 рублей и приобрела около 50 ценных бумаг. Позже новокузнечанка захотела вывести заработанные деньги, однако консультант торговой площадки отключил телефон.

Спустя пару недель ей позвонил якобы юрист и сказал, что поможет вывести деньги с брокерского счета. По его словам, средства женщины перечислены в банковскую ячейку и чтобы ее «разблокировать» нужно перевести по указанным реквизитам около 280 000 рублей. Женщина оформила кредит и перечислила всю сумму на неизвестные номера. Затем псевдоюрист вновь попросил деньги на «сопутствующие расходы», и тогда новокузнечанка поняла, что ее обманывают.

Сейчас сотрудники уголовного розыска ищут подозреваемых. Известно, что номера, с которых звонили аферисты, зарегистрированы в Москве и Санкт-Петербурге. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».