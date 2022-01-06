Мэр Кемерова ревакцинировался от коронавируса

Фото: Илья Середюк / Instagram

Глава Кемерова Илья Середюк сообщил, что ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт». Градоначальник разместил в своем Instagram фото и видео из поликлиники.

Мэр рассказал, что с того момента, как он поставил прививку от COVID-19 прошел год. Глава города решил ревакцинироваться, тем более, что ему приходится много общаться, встречаться с другими людьми. Илья Середюк отметил, что старается соблюдать меры предосторожности: носить маску, дезинфицировать руки, соблюдать социальную дистанцию. Но тем не менее, вероятность заражения все равно высокая, считает он.

- Заболеть совсем не хочется: и дел всегда много, и потерять здоровье - нежелательная перспектива. Нужны силы, бодрость, иммунитет. Решил поставить прививку, ревакцинироваться, - написал Илья Середюк.

На опубликованных кадрах видно, как перед вакцинацией врач измерил у главы Кемерова температуру, давление, проверил сатурацию. После этого медицинский работник поставил мэру прививку «Спутник Лайт».