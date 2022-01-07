Кузбассовец догнал маршрутку ради разборок с водителем

Жители возмущены нерегулярной работой маршрутного такси. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из кузбасских пабликов появилось видео: житель Кемерова взял такси, чтобы догнать маршрутку и услышать объяснения от водителя. Оказалось, мужчине не понравилось, что водитель остановился рядом с остановкой, но не дождался бегущей к дверям девушки, а просто высадил других пассажиров и уехал.

- Вы можете свои действия описать? Почему вы не остановились на Кирова? - возмущается житель. - За вами девушка бежала, а вы просто уехали.

Водитель не смог объяснить свои действия и попытался отобрать телефон, возмущенный тем, что его снимают на камеру.

В комментариях развернулись настоящие баталии:

- Люди уже помешались - лишь бы что-то снять и выложить. В ущерб собственным делам, времени и т. д. Смысл? - пишет один из комментаторов.

Одни осуждают недовольных пассажиров, а другие поддерживают жителя и считают, что игнорировать проблемы с транспортом нельзя.