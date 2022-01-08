Четыре пенсионера погибли во время пожара в кузбасском пансионате

Эвакуировали 48 человек, четверых спасти не смогли. Фото: Сергей ГАПОН

Сегодня ночью, по информации ТАСС, в СНТ «Печатник» случился пожар в пансионате «Золотой век».

Известно, что огонь поглотил 10 кв. м. Из здания эвакуировали 48 человек, в том числе 16 лежачих пациентов. Четверых спасти не смогли. Очаг пожара находился на первом этаже здания. К его тушению привлекли 48 человек и 14 единиц техники. По предварительным данным, причиной возгорания пансионата стало короткое замыкание.

Также ТАСС уточняет, что автоматическая пожарная сигнализация в пансионате сработала в нормальном режиме.