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Происшествия8 января 2022 3:42

Четыре пенсионера погибли во время пожара в кузбасском пансионате

Загорелся пансионат «Золотой век»
Анастасия СЕМЫКИНА
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Эвакуировали 48 человек, четверых спасти не смогли.

Эвакуировали 48 человек, четверых спасти не смогли.

Фото: Сергей ГАПОН

Сегодня ночью, по информации ТАСС, в СНТ «Печатник» случился пожар в пансионате «Золотой век».

Известно, что огонь поглотил 10 кв. м. Из здания эвакуировали 48 человек, в том числе 16 лежачих пациентов. Четверых спасти не смогли. Очаг пожара находился на первом этаже здания. К его тушению привлекли 48 человек и 14 единиц техники. По предварительным данным, причиной возгорания пансионата стало короткое замыкание.

Также ТАСС уточняет, что автоматическая пожарная сигнализация в пансионате сработала в нормальном режиме.