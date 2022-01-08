В загоревшемся накануне кузбасском пансионате нарушалась техника пожарной безопасности

В результате пожара в пансионате погибли люди. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Как сообщает ТАСС, директора «Золотого века» 27 декабря оштрафовали на 15 тысяч рублей. Причиной штрафа стало нарушение техники пожарной безопасности и бездействие в их устранении.

В марте прошлого года в пансионате проводилась проверка, в результате которой нашли 18 нарушений. А в конце декабря, во время второй проверки обнаружилось, что нарушения остались - всего нашли три нарушения. Также на директора «Золотого века» составили протокол по статье «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор». И еще два протокола завели на ИП, который владеет пансионатом. Один из них будет рассматриваться в мировом суде.

Напомним, что пожар в пансионате «Золотой век» случился накануне - ночью 8 января. В результате пожара эвакуировали 48 человек, погибли четверо.