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Общество10 января 2022 6:11

Минтранс Кузбасса рассказал, нужно ли покупать билет на автобус для новорожденного ребенка

Об этом один из жителей поинтересовался в соцсети
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Минтранс Кузбасса рассказал, нужно ли покупать билет на автобус для новорожденного ребенка. Фото: АПК.

Минтранс Кузбасса рассказал, нужно ли покупать билет на автобус для новорожденного ребенка. Фото: АПК.

Житель Кузбасса поинтересовался, нужно ли покупать билет новорожденному ребенку на междугородние автобусы. Об этом один из горожан спросил в соцсети.

В министерстве транспорта Кузбасса ответили, что покупать билет не нужно. Уточнили, что в городском и пригородном общественном транспорте пассажир имеет право перевозить с собой детей в возрасте не старше семи лет бесплатно без предоставления отдельных мест для сидения, а в междугородном автобусе - одного ребенка в возрасте не старше пяти лет.