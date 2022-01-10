Минтранс Кузбасса рассказал, нужно ли покупать билет на автобус для новорожденного ребенка. Фото: АПК.

Житель Кузбасса поинтересовался, нужно ли покупать билет новорожденному ребенку на междугородние автобусы. Об этом один из горожан спросил в соцсети.

В министерстве транспорта Кузбасса ответили, что покупать билет не нужно. Уточнили, что в городском и пригородном общественном транспорте пассажир имеет право перевозить с собой детей в возрасте не старше семи лет бесплатно без предоставления отдельных мест для сидения, а в междугородном автобусе - одного ребенка в возрасте не старше пяти лет.