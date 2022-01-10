В Кузбассе в ДТП погибла женщина с 9-летним сыном. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе возбудили уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли два человека. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что происшествие случилось 9 января около 17.30 на 35-м километре дороги «Подъезд к Томску» в Юргинском округе.

В ведомстве рассказали, что 42-летний житель Новосибирска, управлял Toyota Camry, мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mazda Familia под управлением 49-летней жительницы Томска.

В результате ДТП погибли автомобилистка и ее 9-летний сын, который находился на пассажирском сидении. Также госпитализировали с травмами различной степени тяжести 45-летнего пассажира Mazda.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Виновнику ДТП грозит до семи лет лишения свободы.