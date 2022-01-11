В Кузбассе мужчина истязал 14-летнюю падчерицу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемеровской области 37-летний житель одного из городов признан виновным в истязании 14-летней падчерицы. Следком по Кузбассу сообщает, что в период с октября 2020 года по апрель 2021 года пьяный мужчина систематически избивал падчерицу за малозначительные поводы.

После одного из ударов девочка пожаловалась маме на боль, они обратились в больницу. Там девочка рассказала врачу, что ее ударил отчим. Оказалось, что все это время мужчина истязал девочку, когда мама была на работе, женщина даже не догадывалась о происходящем в семье. Тогда отчима привлекли к административной ответственности, но он не прекратил истязания.

Уже в апреле 2021 года он ударил девочку при ее матери, женщина вызвала полицию. Примечательно, что мужчина со следствием сотрудничал и вину признал. Семью поставили на профилактический контроль. Суд назначил отчиму четыре года лишения свободы в колонии общего режима.