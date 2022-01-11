Минздрав: штамм «омикрон» появится в Кузбассе через три-четыре недели

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Штамм коронавируса «омикрон» дойдет до Кузбасса через три-четыре недели. Такой прогноз сделала главный областной специалист по инфекционным болезням Ольга Бородкина во время прямой трансляции Минздрава.

- Я думаю, у нас есть три-четыре недели. Хотелось бы, чтобы эти три-четыре недели мы использовали с определенной пользой. А польза в данный момент одна - это ревакцинация, - заявила Бородкина.

Фото: Инстаграм Минздрав Кузбасса

Медик напомнила, что «омикрон» по тяжести течения намного легче, чем его предшественник «дельта», однако в пять раз заразнее. Это значит, что в пять раз увеличится количество заболевших, что значительно усилит нагрузку на систему здравоохранения.

Специалист отметила, что для встречи с «омикроном» необходима дополнительная бустерная доза вакцины, которая вводится через 6 месяцев после вакцинации или выздоровления.

- На сегодняшний момент признано, что вакцинированные люди, которые получили полный вакцинальный комплекс из двух прививок и те, которые получили одну бустерную ревакцинацию через четыре-шесть месяцев, наиболее неуязвимы по отношению к новому вирусу, - сказала Ольга Бородкина.

По словам медика, все имеющиеся сейчас вакцины эффективны от омикрон-штамма.