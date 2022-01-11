В новогодние праздники почти 225 тысяч туристов посетили горнолыжные курорты Кузбасса

Фото: пресс-служба АПК

С 31 декабря по 9 января почти 225 тысяч посещений зафиксировано на кузбасских горнолыжных курортах, лидером стал Шерегеш, в котором отдохнули более 180 тысяч туристов. Данные опубликовала пресс-служба АПК.

В этом году показатели посещаемости по региону оказались на 17,4% больше, чем в 2021 году.

В Шерегеше турпоток составил 186 800 человек - это на 2,4% больше, чем в прошлогодние новогодние каникулы. Следом идет комплекс «Танай» в Промышленновском муниципальном округе - его посетили почти 17 тысяч лыжников и сноубордистов.

На горнолыжном комплексе «Югус» в Междуреченске на новогодних выходных отдохнули более 10,6 тысячи туристов. «Горную Салангу» в Тисульском районе посетили почти 4 200 человек.