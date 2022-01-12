В Кузбассе будут судить мужчину, напавшего с ножом на посетителей в баре

Архив "КП" Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Кузбассе перед судом предстанет 51-летний житель Междуреченска, ударивший ножом двух посетителей в баре. Мужчина обвиняется по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

ЧП произошло в пивном баре в сентябре прошлого года. Мужчина выпивал и при этом вел себя агрессивно по отношению к двум парням, заявляя, что им здесь нечего делать. Молодые люди попытались уладить конфликт, и после разговора с горожанином ввернулись за свой столик, полагая, что инцидент исчерпан. Однако мужчина подошел к ним и ударил ножом обоих. Другим посетителям удалось выбить оружие из его рук, мужчину удерживали до прибытия сотрудников Росгвардии. Пострадавших госпитализировали.

- Со следствием мужчина не сотрудничал, пояснил, что не согласен с предъявленным обвинением, - рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.