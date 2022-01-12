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Происшествия12 января 2022 2:59

Очевидец: в Кемерове таксист врезался в арку дома, уходя от погони

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

В Кемерове таксист уходил от погони и въехал в арку многоэтажного дома в Ленинском районе. О происшествии рассказали очевидцы в соцсетях.

По их словам, инцидент произошел сегодня утром у дома № 30 на проспекте Ленинградском. После того, как таксист не смог проехать в арку, он бросил машину и скрылся.

На опубликованной с места события фотографии видна брендированная машина, врезавшаяся в стену дома, а также автомобиль ДПС с включенными мигалками.

Подробности происшествия уточняются.