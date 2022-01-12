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Общество12 января 2022 3:54

В Кемерове мастер собирается набить сотню татуировок за 24 часа

Татуировщик устроит благотворительный перформанс
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кемерове мастер собирается набить сотню татуировок за 24 часа.

В Кемерове мастер собирается набить сотню татуировок за 24 часа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбасском центре искусств 15 января в Кемерове состоится художественный благотворительный перформанс «Добро навсегда». Мастер татуировки Михаил Смирнов планирует за сутки сделать сто татуировок по индивидуальным эскизам, приготовленных заранее.

- Это уникальная возможность принять участие в благотворительной акции, получить татуировку и начать год с доброго дела, - сообщает Кузбасский центр искусств.

Все собранные средства будут переданы подопечному ребенку фонда «Доброе дело». Каждый из участников сам лично вносит средства в фонд. Чтобы оставить заявку на участие, нужно написать в Instagram Михаилу Смирнову.