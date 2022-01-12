В Кемерове посчитают уток на Искитимке. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кемерове 15 января все желающие смогут присоединиться к ежегодному учету «Серая шейка-2022» и посчитать уток на Искитимке. Мероприятие традиционно пройдет в парке «Антошка» в 14.00.

- Данные об изменении численности и размещении птиц служат индикатором социально-экономической обстановки и состояния водоемов. К тому же, учет - это прекрасная возможность познакомиться с водоплавающими своего края, - рассказали представители группы «Юннаты Кемерова».

Напомним, что власти сообщили, как будут спасать уток в морозы на реке Искитимка. Сотрудники парка будут по мере необходимости высыпать корм на берег.