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Происшествия12 января 2022 10:36

В Кузбассе 17-летний подросток погиб под колесами поезда

Молодой человек не отреагировал на сигналы повышенной громкости, подаваемые локомотивом
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе 17-летний подросток погиб под колесами поезда.

В Кузбассе 17-летний подросток погиб под колесами поезда.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Киселевске 12 января 17-летний подросток был смертельно травмирован грузовым поездом. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции Кузбасса.

Так, молодой человек переходил железнодорожные пути, не обратил внимания на запрещающий сигнал светофора и звуковую сигнализацию. По предварительным данным, подросток был в капюшоне и слушал музыку в наушниках. Молодой человек скончался в результате полученной черепно-мозговой травмы.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.