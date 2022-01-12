В Кузбассе 17-летний подросток погиб под колесами поезда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Киселевске 12 января 17-летний подросток был смертельно травмирован грузовым поездом. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции Кузбасса.

Так, молодой человек переходил железнодорожные пути, не обратил внимания на запрещающий сигнал светофора и звуковую сигнализацию. По предварительным данным, подросток был в капюшоне и слушал музыку в наушниках. Молодой человек скончался в результате полученной черепно-мозговой травмы.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.