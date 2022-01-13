В Кемерове увеличат число автобусов, соединяющих Южный и Рудничный районы

Архив "КП" Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

При модернизации транспорта в Кемерове увеличат число автобусов по маршруту № 32, который соединяет Южный и Рудничный районы города. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Этот маршрут беспересадочный, он идет от остановки «Сельская больница» до «Кузбассхимбанка».

- Планируется увеличение количества автобусов по маршруту № 32 и соответственно сокращение интервала движения, - сообщили в мэрии.

Жителям Кемерова также напомнили, что с Южного в Рудничный район можно доехать с пересадкой через вокзал. До вокзала идут трамвай № 5, автобусы № 6, № 7т, от вокзала до Радуги: автобусы № 23, 179э, 127, 182Э, трамвай № 10.