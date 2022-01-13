В кузбасские больницы поступили новые кислородные концентраторы и аппараты УЗИ

Фото: пресс-служба АПК

В Новокузнецкую городскую клиническую больницу № 29 им. А. А. Луцика закуплены 40 кислородных концентраторов, а в больницы Белова и п. Новый городок - два новых аппарата УЗИ. Об этом сообщила пресс-служба АПК.

Кислородные концентраторы поступили в ковидный госпиталь, организованный на базе пульмонологического отделения новокузнецкой больницы. Оборудование используется для лечения пациентов с кислородной недостаточностью, которая развивается на фоне коронавируса и пневмоний. Концентраторы общей стоимостью 3,96 миллиона рублей приобретены за счет средств ОМС.

Кроме того, в горбольницу № 1 Белова и горбольницу № 2 поселка Новый Городок поступили два УЗИ-аппарата - каждый из них стоит 6 миллионов рублей. Системы предназначены для широкого спектра исследований. Оборудование приобретено по программе модернизации первичного звена здравоохранения Кузбасса.

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что большую роль в развитии медицины играют не только профессионализм и опыт врачей, но и высококлассное современное оборудование. Поэтому власти продолжают переоснащать больницы.