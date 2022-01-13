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Общество13 января 2022 4:32

ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей об ухудшении погоды

Участники дорожного движения должны проявлять предельную осторожность
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей об ухудшении погоды.

ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей об ухудшении погоды.

Фото: Василий Вахрин

В Кузбассе наблюдается похолодание, ночью местами прогнозируется до -30 градусов, изморозь, дымка. Региональная Госавтоинспекция рекомендует водителям отложить поездки на дальние расстояния.

При необходимости междугородних поездок автомобилистам следует обратить внимание используемое топливо и технические жидкости. Также перепроверить работу систем, которые отвечают за обогрев салона и работу двигателя.

Водителям, прежде всего, следует выбирать безопасную скорость движения, соблюдать достаточную дистанцию до идущего впереди транспорта, а также боковые интервалы. Проявлять бдительность следует пешеходам и переходить дорогу в специально отведенных местах с максимальной осторожностью.