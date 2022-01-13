Жителям Кемерова показали, как продвигается ремонт в поликлинике № 5

Фото: Минстрой Кузбасса

В кемеровской городской поликлинике № 5 ведутся отделочные работы. Об этом сообщили в Министерстве строительства Кузбасса.

Заместитель губернатора Кузбасса по строительству Глеб Орлов и министр строительства Ирина Печеркина проверили ход капитального ремонта поликлиники. С лета 2021 года в здании были проведены демонтажные работы, укреплены несущие конструкции, устройства внутренних перегородок, сейчас ведутся отделочные работы. На снимках, опубликованных в Instagram Минстроя, видно, что на стенах и на полу уже уложена плитка. Завершить все работы планируется в декабре 2022 года.

Фото: Минстрой Кузбасса

Напомним, что Кемеровская городская клиническая поликлиника № 5 имени Л. И. Темерхановой - одна из крупнейших в городе, ее фактическая мощность составляет 1674 посещений в смену. Капитальный ремонт в здании не проводился более 40 лет. Работы ведутся по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения.