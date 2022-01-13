В Кузбассе житель убил соседа из-за многолетнего конфликта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе перед судом предстанет 66-летний житель Киселевска, обвиняемый в убийстве соседа. Об этом сообщает Следком по Кемеровской области.

Так, мужчина заметил на приусадебном участке соседа, с которым на протяжении многих лет у него сложились конфликтные взаимоотношения. На границе участков он подошел к соседу и по надуманному поводу предъявил ему претензии.

Между мужчинами завязался словесный конфликт, во время которого горожанин ударил 40-летнего соседа ножом в грудь. Мужчина скончался от полученного повреждения. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Жителя задержали, он сотрудничал со следствием и признал вину. Его заключили под стражу. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.