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Происшествия13 января 2022 10:09

В Кузбассе житель убил соседа из-за многолетнего конфликта

Мужчина ударил соседа ножом в грудь
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе житель убил соседа из-за многолетнего конфликта.

В Кузбассе житель убил соседа из-за многолетнего конфликта.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе перед судом предстанет 66-летний житель Киселевска, обвиняемый в убийстве соседа. Об этом сообщает Следком по Кемеровской области.

Так, мужчина заметил на приусадебном участке соседа, с которым на протяжении многих лет у него сложились конфликтные взаимоотношения. На границе участков он подошел к соседу и по надуманному поводу предъявил ему претензии.

Между мужчинами завязался словесный конфликт, во время которого горожанин ударил 40-летнего соседа ножом в грудь. Мужчина скончался от полученного повреждения. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Жителя задержали, он сотрудничал со следствием и признал вину. Его заключили под стражу. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.