Ростехнадзор приостановил добычу угля на кузбасской шахте из-за превышения метана

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростехнадзор приостановил деятельность ООО «Шахта Сибирская» по добычи угля из лавы. Об этом сообщается Сибирское управление ведомства.

В ходе проверки в очистном забое «лава № 1106» специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации метана. Работы приостановили. Был составлен протокол по статье о нарушении требований промышленной безопасности (часть 1 статьи 9.1 КоАП РФ). Материалы переданы в Ленинск-Кузнецкий городской суд.

Кроме того, в отношении двух должностных лиц шахты возбудили дела об административном правонарушении.