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Общество14 января 2022 0:41

Ростехнадзор приостановил добычу угля на кузбасской шахте из-за превышения метана

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростехнадзор приостановил деятельность ООО «Шахта Сибирская» по добычи угля из лавы. Об этом сообщается Сибирское управление ведомства.

В ходе проверки в очистном забое «лава № 1106» специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации метана. Работы приостановили. Был составлен протокол по статье о нарушении требований промышленной безопасности (часть 1 статьи 9.1 КоАП РФ). Материалы переданы в Ленинск-Кузнецкий городской суд.

Кроме того, в отношении двух должностных лиц шахты возбудили дела об административном правонарушении.