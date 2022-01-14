В Кузбассе произошло очередное землетрясение

Вечером 13 января в Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 2.7. Об этом сообщается в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмостанции зафиксировали подземные толчки в точке с координатами 53.60 широты и 88.00 долготы - это в Междуреченском городском округе. В эпицентре интенсивность землетрясения составила 2.9.

Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН

Согласно оперативным данным, сейсмособытие носило природный характер - его тип обозначен как «earthquake».