В Кузбассе перекрыли автомобильную дорогу, соединяющую два поселка

Фото: пресс-служба администрации Новокузнецкого района

В Новокузнецком районе перекрыли автомобильную дорогу, соединяющую два поселка. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

Отмечается, что с 10 января движение транспорта по дороге «Ясная Поляна - Недорезово» ограничено по решению прокуратуры Прокопьевского района. Эта дорога всегда принадлежала разрезу, и теперь официально по ней может ездить только служебный транспорт угольного предприятия. В ближайшее время у въезда на дорогу установят КПП.

- Автодорога «Ясная Поляна - Недорезово», которая принадлежит ООО «Разрез Южный», будет использоваться для проезда служебного автотранспорта предприятия, - сообщили в пресс-службе.

Другие автомобили должны будут ездить по дороге общего пользования.