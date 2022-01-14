В Кемерове на пересечении улиц Тухачевского и Заузелкова изменили организацию движения

Фото: Госавтоинспекция г. Кемерово

В Кемерове на пересечении улиц Тухачевского и Заузелкова изменили организацию дорожного движения. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

При движении по улице Тухачевского со стороны проспекта Химиков запрещено поворачивать налево на улицу Заузелкова. Въехать на данную улицу можно, повернув направо на улицу Мирную и развернувшись на ней, а затем проехать перекресток улица Тухачевского - улица Заузелкова прямо. Также заехать на улицу Заузелкова можно со стороны улицы Каменской.

Фото: администрация г. Кемерово

По словам заместителя начальника ОГИБДД г. Кемерово Сергея Белова, запрет левого поворота на улицу Заузелкова введен для того, чтобы повысить пропускную способность и обеспечить безопасность дорожного движения.