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Общество14 января 2022 4:14

В Кузбассе за сутки коронавирусом заболели 212 человек, шесть пациентов скончались

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 212 случаев заражения COVID-19, 289 пациентов выздоровели. Об этом сообщил региональный оперштаб.

За сутки умерли шесть человек с коронавирусом: четыре женщины и двое мужчин. У всех у них развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне различных хронических заболеваний. Самому молодому погибшему было 55 лет, у мужчины была патология сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Прокопьевске.

За весь период пандемии в Кузбассе инфекция была выявлена у 88 782 человек, из них 80 883 выздоровели, 1777 скончались.