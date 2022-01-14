Заместитель председателя правительства Кузбасса ушла в отставку

Фото: Архив "КП" Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам образования и науки Елена Пахомова покинула должность. Об этом сообщила пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Фото: Инстаграм Елена Пахомова

Отмечается, что Пахомова уволилась по собственному желанию. Пока неизвестно, кто займет ее место.

Пахомова была назначена на пост замгубернатора в июле 2012 года. До этого она работала руководителем департамента образования и науки Кемеровской области.