Заместитель председателя правительства Кузбасса ушла в отставку

Фото: Архив "КП"
Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
Заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам образования и науки Елена Пахомова покинула должность. Об этом сообщила пресс-служба администрации правительства Кузбасса.
Фото: Инстаграм Елена Пахомова
Отмечается, что Пахомова уволилась по собственному желанию. Пока неизвестно, кто займет ее место.
Пахомова была назначена на пост замгубернатора в июле 2012 года. До этого она работала руководителем департамента образования и науки Кемеровской области.