Мечты, которые обязательно должны сбываться

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк.

«Елка желаний» - федеральная акция проекта «Мечтай со мной». В рамках акции дети-сироты, инвалиды и пожилые люди рассказывают о своих желаниях, которые можно исполнить, зарегистрировавшись на сайте. За время существования акции были исполнены 21 450 желаний.

Кемеровское отделение ПАО Сбербанк участник этой замечательной акции. Сразу после новогодних каникул реализовано желание Вали Колмогоровой из Юрги. Девочка мечтает стать, когда вырастит, машинистом электропоезда. 13 января Валя, с сестрами и бабушкой смогла проехать в кабине машиниста электропоезда по маршруту Юрга - Болотное. Это ведь настоящее новогоднее чудо!

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк.

- Новый год - время чудес, и остается надеяться, что как можно больше детей и пожилых граждан в этот период смогут реализовать свои большие и маленькие мечты. Стать волшебником очень просто! И взамен вы обязательно получите не менее ценный подарок - улыбку и счастливые глаза тех, чьи заветные желания исполнились. Очень важно помнить, что вера в сказку позволяет достичь высот в жизни и с уверенностью двигаться вперед, - рассказал управляющий Кемеровским отделением ПАО Сбербанк Андрей Беднарский.

Партнерский материал.

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