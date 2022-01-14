В Кузбассе наркоторговца приговорили к 11 годам колонии и крупному штрафу

Беловский районный суд приговорил 49-летнего жителя Новосибирска к 11 годам колонии и крупному штрафу. Мужчина обвинялся в сбыте крупной партии наркотиков, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Кузбасские полицейские узнали, что новосибирец планирует продать в Кузбассе запрещенные вещества. Автомобиль мужчины остановили на дороге Кемерово - Новокузнецк. При себе у драгдилера оказалось три свертка с наркотиком общей массой около 300 граммов. Как оказалось, мужчина специально приехал в Новокузнецк забрать оптовую «закладку», а затем продать запрещенное вещество в Кемерове. Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

Суд признал новосибирца виновным и назначил ему 11 лет исправительной колонии особого режима, а также штраф в размере около 400 тысяч рублей.