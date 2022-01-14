Молодая подруга кузбасского пенсионера украла шубу у его жены

37-летняя женщина обокрала жену пенсионера. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Беловский отдел МВД России обратилась женщина 67 лет. Она пришла с жалобой на пропажу из ее дома норковой шубы и смартфона.

Как разузнали полицейские, вещи были украдены в период, когда беловчанка находилась в больничном стационаре. В это время ее супруг, 67-летний местный житель, пригласил в квартиру 37-летнюю женщину, которую он встретил на улице. После «свидания» незнакомка ушла вместе с норковой шубой и телефоном хозяйки дома. И если шубу нашли, забрали и вернули владелице, то гаджет злоумышленница успела продать.

В отношении воровки возбудили уголовное дело по статье «Кража». В соответствии с ней максимальное наказание - пять лет лишения свободы.