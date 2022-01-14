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Общество14 января 2022 10:12

Молодая подруга кузбасского пенсионера украла шубу у его жены

Сумма ущерба составила более 120 тысяч рублей
Анастасия СЕМЫКИНА
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37-летняя женщина обокрала жену пенсионера.

37-летняя женщина обокрала жену пенсионера.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Беловский отдел МВД России обратилась женщина 67 лет. Она пришла с жалобой на пропажу из ее дома норковой шубы и смартфона.

Как разузнали полицейские, вещи были украдены в период, когда беловчанка находилась в больничном стационаре. В это время ее супруг, 67-летний местный житель, пригласил в квартиру 37-летнюю женщину, которую он встретил на улице. После «свидания» незнакомка ушла вместе с норковой шубой и телефоном хозяйки дома. И если шубу нашли, забрали и вернули владелице, то гаджет злоумышленница успела продать.

В отношении воровки возбудили уголовное дело по статье «Кража». В соответствии с ней максимальное наказание - пять лет лишения свободы.