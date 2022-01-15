В Кузбассе выросла стоимость проезда до 30 рублей

В городском транспорте применяются дифференцированные тарифы.
Фото: Анастасия СЕМЫКИНА
В субботу, 15 января, вступило в действие постановление Региональной энергетической комиссии, которое повышает стоимость проезда во всех видах транспорта в Кузбассе. При этом для города и пригорода тарифы дифференцированные: цена билета варьируется от способа оплаты наличного или безналичного.
В городском транспорте: автобусах, трамваях троллейбусах и маршрутных такси одна поездка при оплате наличными деньгами будет стоить 30 рублей, безналичным расчетом — 25 рублей.
К слову, на коммерческих маршрутах, которые работают по нерегулируемым тарифам, такие например есть в Междуреченске, Прокопьевске и даже Новокузнецке (один маршрут) - стоимость поездки может быть выше и не зависеть от способа оплаты.
Цена билетов на междугородные автобусы выросли в среднем на десять процентов.