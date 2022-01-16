В Кемерове двух человек госпитализировали после столкновения легковушек

В субботу, 15 января, в Кемерове произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, есть пострадавшие. Об инциденте сообщили очевидцы в соцсетях.

Фото: Регион-42 Кемерово / ВКонтакте

Авария произошла в районе дома № 25 по улице Волгоградской. По словам свидетеля происшествия, машина подрезала иномарку, водитель пытался затормозить, но вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.

- Двоих человек госпитализировали, - написал горожанин.

Один из комментаторов сообщил, что в одной из машин находились его отец и мать. У мужчины сотрясение мозга и перелом шести ребер, у женщины - перелом стопы, пальца на руке и множество ушибов.

Родственник пострадавших ищет свидетелей ДТП или записи регистратора. Связаться с ним можно в соцсетях.