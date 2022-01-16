В МЧС Кузбасса предупредили об усилении ветра и метелях

Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе прогнозируют ухудшение погодных условий. В связи с этим в МЧС Кузбасса призвали жителей соблюдать необходимые меры предосторожности.

По данным Кемеровского Гидрометцентра, 17 января в Кузбассе ожидается мокрый снег, метели, ветер с порывами до 17 метров в секунду, на дорогах будут снежные накаты, гололедица.

Специалисты МЧС Кузбасса напомнили водителям, что при ухудшении видимости на дорогах необходимо избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также нужно учитывать снижение сцепных свойств дорожного покрытия во время гололеда.

Пешеходы должны переходить дорогу только в оборудованных для этого местах, в темное время суток и во время непогоды использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.

Также нужно не забывать о мерах личной безопасности при усилении ветра.

- Уважаемые кузбассовцы! Не пренебрегайте предупреждениями о погодных явлениях! При возникновении происшествий или чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте по телефонам «101» или «112», - сказано в сообщении.