В Кузбассе произошло ДТП с автобусом и легковым автомобилем: один человек погиб, двое травмированы

Фото: архив "КП" Фото: Иван ВИСЛОВ

Вечером 16 января в Киселевске столкнулись легковой автомобиль Toyota Gaia и автобус «Ютонг»: водитель легковушки погиб, два его пассажира госпитализированы. Об этом сообщили у ГУ МВД по Кемеровской области.

Авария произошла около 19.00 на улице Привольной. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус, выполнявший коммерческий рейс до Новокузнецка. Мужчина, сидевший за рулем легковушки, скончался на месте. Двое его пассажиров, в том числе 4-летний ребенок, доставлены в больницу. В автобусе в момент ДТП было четыре пассажира, никто из них не пострадал.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.