В Кузбассе семейная пара три месяца забирала пенсию умершей подруги

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мариинске осудили мужчину и женщину, которые в течение трех месяцев похищали пенсию своей умершей знакомой. Об инциденте рассказали в пресс-службе Мариинского городского суда.

40-летняя женщина, оказавшаяся на скамье подсудимых, почти 20 лет дружила со своей подругой. В 2018 году у подруги произошел инсульт, и она оказалась частично парализованной. Родных у женщины не было, поэтому ее поместили в приют. В 2020 году она попросила подсудимую забрать ее к себе. Та посоветовалась с сожителем и согласилась. Доставка пенсии была оформлена на новое место проживания пенсионерки.

Через несколько месяцев женщина умерла. У сожителей не было денег на похороны, они сдали тело и личные документы подруги в морг, а работникам похоронной службы сообщили, что хоронить умершую не будут. При этом в Пенсионный фонд они не сообщили данные о смерти.

Через несколько дней к ним домой пришла почтальон с пенсией для подруги. Сожители сказали, что женщина лежит парализованная и не может встать. Почтальон поверила им, и без проверки паспорта выдала деньги. Таким же образом подсудимые получали пенсию в течение следующих двух месяцев - всего они похитили около 55 тысяч рублей.

Вскоре в Пенсионном фонде обнаружили обман (после того, как представитель ритуальной службы обратился с заявлением о получении пособия на погребение) и сообщили об этом на почту. Сотрудники Мариинского почтамта потребовали у сожителей вернуть деньги, но те не смогли это сделать в связи с тяжелым материальным положением. В итоге ущерб Пенсионному фонду возместили почтальоны, которые нарушили требования инструкции при выдаче пенсии.

В отношении сожителей было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Мужчина и женщина признали свою вину. Мариинский городской суд учел отсутствие отягчающих и совокупность смягчающих обстоятельств и назначил сожителям по два года лишения свободы условно. Также мужчину и женщину обязали возместить почтальонам около 55 тысяч рублей, выплаченные ими в ПФР.