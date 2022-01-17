В Кузбассе на горе Туманной построят новый подъемник к 2023 году

На горе Туманной в Таштаголе будет построен кресельный подъемник. Об этом сообщили в пресс-службе администраций Таштагольского района.

Таштагол готовится принять международные спортивные игры «Дети Азии» в 2023 году. В ходе подготовки к соревнованиям на горе Туманной, где базируется Губернский центр по сноуборду и горнолыжному спорту, запланированы масштабные работы. Там будет обновлена система искусственного оснежения, куплен ратрак с обвесом для формирования трасс, стартовое оборудование (вешки, сетки, старт-финиш и т. д.), а главное - построен кресельный подъемник (сейчас на горе есть только бугельные подъемники).

Фото: пресс-служба администрации Таштагольского района

Напомним, что «Дети Азии-2023» пройдут в трех городах Кузбасса: Таштаголе, Новокузнецке и Междуреченске. В программу входят семь обязательных видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, конькобежный спорт, фигурное катание, хоккей и сноуборд.