В Новокузнецке до крещенских купелей можно будет добраться на дополнительных автобусах

В Новокузнецке для удобства верующих запустят дополнительные автобусы до одной из крещенских купелей. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Фото: Сергей Кузнецов / ВКонтакте

Окунуться в ледяную прорубь 18 и 19 января можно будет в трех местах: реке Томь (Абагур), реке Кондома (парк «Водный») и в карьерах Заводского района («Нептун»). Купели будут открыты со 18.00 вторника (на реке Томь - с 12.00) до 22.00 среды, 19 января.

В эти дни до парка отдыха «Водный» будут организованы два временных маршрута. Один будет отправляться от «Левого берега» (улица Кирова, 111Б) по улице Дружбы, а второй - от «Универбыта» по Октябрьскому проспекту.

- Время работы маршрутов с 21.30 до 04.00 и 21.00 до 03.30 соответственно. Интервал движения автобусов составит 60 минут, - сообщил мэр.

Дополнительную информацию о работе общественного транспорта можно получить по телефонам горячей линии МКУ ЦДС: 740-195 и 8-800-600-4770 (звонок бесплатный).